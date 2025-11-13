Роскачество советует не обсуждать личную информацию рядом с умными колонками

По его словам, умные колонки постоянно анализируют звуковое окружение, а фоновая речь может использоваться для формирования детального профиля пользователя, включая интересы, повседневные привычки и даже маршруты. Рекомендуется выбирать модели с кнопкой отключения микрофона и использовать ее в периоды, когда колонка не нужна. Дополнительной мерой защиты является регулярная проверка разрешений для устройств умного дома и использование шторок для камер ноутбуков.