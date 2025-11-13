Газета
Роскачество советует не обсуждать личную информацию рядом с умными колонками

Эксперты Роскачества рекомендуют физически отключать микрофон умных колонок для обеспечения полной конфиденциальности. Рядом с такими устройствами не стоит обсуждать чувствительную информацию, сообщил руководитель Центра цифровой экспертизы ведомства Сергей Кузьменко в беседе с ТАСС.

По его словам, умные колонки постоянно анализируют звуковое окружение, а фоновая речь может использоваться для формирования детального профиля пользователя, включая интересы, повседневные привычки и даже маршруты. Рекомендуется выбирать модели с кнопкой отключения микрофона и использовать ее в периоды, когда колонка не нужна. Дополнительной мерой защиты является регулярная проверка разрешений для устройств умного дома и использование шторок для камер ноутбуков.

При этом эксперты уточнили, что умные колонки не ведут постоянную запись всех разговоров – они обрабатывают звук в ожидании командного слова. В этот момент звуковые данные, как правило, остаются в пределах колонки. Передаваемые технические данные защищены сложным шифрованием, а производители внедряют аппаратный уровень защиты от произвольного изменения функций прослушивания.

