Американский холдинг Verizon намерен сократить до 15 000 рабочих мест
Американский телекоммуникационный холдинг Verizon Communications обсуждает планы масштабного сокращения штата, которое может затронуть от 10 000 до 15 000 работников. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
Увольнения не затронут сотрудников, состоящих в профсоюзах, включая работников части розничных магазинов. Также компания планирует преобразовать 200 собственных магазинов во франчайзинговые.
Этот шаг является частью агрессивной стратегии нового генерального директора Дэна Шульмана, который возглавил компанию в прошлом месяце, отмечает агентство.
Его назначение последовало за сокращением абонентской базы два квартала подряд и отставанием котировок акций от основных конкурентов. Шульман пообещал «агрессивно преобразовать культуру, структуру затрат и финансовый профиль Verizon», чтобы вернуть рыночные позиции.
Verizon Communications – один из крупнейших американских операторов связи. На конец 2024 г. численность персонала компании составляла почти 100 000 сотрудников.