Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Немкин: включение Telegram в белый список невозможно

Ведомости

Включение мессенджера Telegram в перечень интернет-ресурсов, которые будут доступны в условиях ограничения мобильного интернета, невозможно, заявил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Платформа является иностранной, объяснил он, поэтому не может быть включена в список по определению. Немкин подчеркнул, что перечень формируется исходя из социальной значимости и критической необходимости для повседневной жизни граждан.

«Ведомости» отправили запрос в Минцифры. Официальный представитель ведомства отказался от комментариев.

14 ноября Минцифры дополнили белый список сайтов. На втором этапе в перечень вошли сайты госорганов, «Почта России», Альфа-банк, «Честный знак», навигатор «2ГИС», такси «Максим», Gismeteo, РЖД, «Туту.ру» и некоторые СМИ.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте