Немкин: включение Telegram в белый список невозможно
Включение мессенджера Telegram в перечень интернет-ресурсов, которые будут доступны в условиях ограничения мобильного интернета, невозможно, заявил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.
Платформа является иностранной, объяснил он, поэтому не может быть включена в список по определению. Немкин подчеркнул, что перечень формируется исходя из социальной значимости и критической необходимости для повседневной жизни граждан.
«Ведомости» отправили запрос в Минцифры. Официальный представитель ведомства отказался от комментариев.
14 ноября Минцифры дополнили белый список сайтов. На втором этапе в перечень вошли сайты госорганов, «Почта России», Альфа-банк, «Честный знак», навигатор «2ГИС», такси «Максим», Gismeteo, РЖД, «Туту.ру» и некоторые СМИ.