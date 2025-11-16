«Ростелеком» объяснил отсутствие интернета в четырех регионах

Там уточнили, что 15 ноября на территории Ярославской области произошло повреждение магистрального канала «третьими лицами». Из-за этого интернет отсутствовал во Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях. Сейчас интернет в этих регионах работает.