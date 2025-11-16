Газета
«Ростелеком» объяснил отсутствие интернета в четырех регионах

Интернета от «Ростелекома» в четырех регионах Центрального федерального округа (ЦФО) не было из-за повреждения магистрального канала, сейчас повреждения устранены, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Там уточнили, что 15 ноября на территории Ярославской области произошло повреждение магистрального канала «третьими лицами». Из-за этого  интернет отсутствовал во Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях. Сейчас интернет в этих регионах работает.

Во Владимирском филиале Ростелекома «Зебра ТВ» сообщили 15 ноября о восстановительных работах, которые планировалось завершить в течение четырех часов. Позднее стало ясно, ситуация на месте аварии в Ярославской области «оказалась сложнее, чем изначально предполагалось».

Восстановительные работы осложнялись неблагоприятными погодными условиями, говорится в сообщении. Примерно с 21:30 проводной интернет от «Ростелекома» стал возвращаться абонентам, объявила компания.

