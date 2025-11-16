В Париже проходит главная мировая выставка фотографии Paris Photo

Внимание в рамках ярмарки уделено мобильной фотографии. В частности, в партнерстве с Paris Photo Huawei провела церемонию награждения Huawei XMage Awards 2025 и открыла фотовыставку «Мир, я и ты». Фотографии там сделаны на смартфоны. Для участия в XMage было подано 743 000 работ от пользователей из 78 стран и регионов. В компании считают, что это говорит о признании арт-индустрией такой съемки как полноценного художественного инструмента.