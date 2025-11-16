В Париже проходит главная мировая выставка фотографии Paris Photo

В Париже проходит главная мировая выставка фотографии Paris PhotoЕе часть в этом году посвящена фотографиям, сделанным на смартфоны
В Большом дворце (Grand Palais) в Париже открылась 28-я ежегодная международная художественная ярмарка Paris Photo. Основанная в 1997 г., сегодня она имеет статус ключевого события для рынка фотографии. В 2025 г. экспозиция объединила 179 галерей из 33 стран, включая 60 новых участников. Кроме того, на площадке представлены несколько десятков издателей, специализирующихся на фотокнигах, такие как Aperture, MACK, delpire & co и Atelier EXB.
Внимание в рамках ярмарки уделено мобильной фотографии. В частности, в партнерстве с Paris Photo Huawei провела церемонию награждения Huawei XMage Awards 2025 и открыла фотовыставку «Мир, я и ты». Фотографии там сделаны на смартфоны. Для участия в XMage было подано 743 000 работ от пользователей из 78 стран и регионов. В компании считают, что это говорит о признании арт-индустрией такой съемки как полноценного художественного инструмента.
Фотографии, получившие Grand Prize Winner
В этом году организаторы разделили все пространство выставки на пять секторов, каждый из которых предлагает свой взгляд на современное состояние фотографического искусства. Комментируя изменения, руководитель ярмарки Флоранс Буржуа отметила, что новый формат нацелен на создание единого, структурированного пространства. Событие, по ее словам, «стало непрерывным диалогом между разными эпохами и формами фотографии». Это отражает стремление Paris Photo выступать в роли института, задающего концептуальные векторы в мировом искусстве, добавила Буржуа.