NASA планирует полет вокруг Луны с экипажем на начало 2026 года
Полет корабля Orion с экипажем из четырех астронавтов в рамках миссии Artemis II запланирован на начало 2026 г., сообщили в NASA.
В соцсети X уточняется, что запуск будет не позднее апреля. Экипаж сформирован из американских астронавтов Рида Уайзмана, Виктора Гловера, Кристины Кох и представителя Канадского космического агентства Джереми Хансена. Их десятидневная миссия предусматривает путешествие вокруг Луны и обратно. Старт состоится с мыса Канаверал во Флориде на ракете Space Launch System.
Сроки Artemis II уже несколько раз переносились. Изначально NASA рассчитывало запустить корабль в конце 2024 г., затем график сдвинули на сентябрь 2025 г. Позднее сроки снова корректировались. Уточнялось, что необходимость «обеспечения безопасности – ключевой драйвер переноса графика Artemis II».
Беспилотная миссия Artemis I, в ходе которой Orion совершил облет Луны и вернулся на Землю, прошла в декабре 2022 г. Успешное завершение полета позволило NASA собрать данные, ставшие основой для дальнейших корректировок графика.
Также в планах миссия Artemis III, в ходе которой планируется высадить первых астронавтов вблизи Южного полюса Луны. Она была намечена на сентябрь 2026 г.