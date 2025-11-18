Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

NASA планирует полет вокруг Луны с экипажем на начало 2026 года

Ведомости

Полет корабля Orion с экипажем из четырех астронавтов в рамках миссии Artemis II запланирован на начало 2026 г., сообщили в NASA.

В соцсети X уточняется, что запуск будет не позднее апреля. Экипаж сформирован из американских астронавтов Рида Уайзмана, Виктора Гловера, Кристины Кох и представителя Канадского космического агентства Джереми Хансена. Их десятидневная миссия предусматривает путешествие вокруг Луны и обратно. Старт состоится с мыса Канаверал во Флориде на ракете Space Launch System.

Сроки Artemis II уже несколько раз переносились. Изначально NASA рассчитывало запустить корабль в конце 2024 г., затем график сдвинули на сентябрь 2025 г. Позднее сроки снова корректировались. Уточнялось, что необходимость «обеспечения безопасности – ключевой драйвер переноса графика Artemis II».

Беспилотная миссия Artemis I, в ходе которой Orion совершил облет Луны и вернулся на Землю, прошла в декабре 2022 г. Успешное завершение полета позволило NASA собрать данные, ставшие основой для дальнейших корректировок графика.

Также в планах миссия Artemis III, в ходе которой планируется высадить первых астронавтов вблизи Южного полюса Луны. Она была намечена на сентябрь 2026 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте