NASA планирует полет вокруг Луны с экипажем на начало 2026 года

В соцсети X уточняется, что запуск будет не позднее апреля. Экипаж сформирован из американских астронавтов Рида Уайзмана, Виктора Гловера, Кристины Кох и представителя Канадского космического агентства Джереми Хансена. Их десятидневная миссия предусматривает путешествие вокруг Луны и обратно. Старт состоится с мыса Канаверал во Флориде на ракете Space Launch System.