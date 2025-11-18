В Дубае появится аэротакси к 2026 году

Аэротакси приводятся в движение с помощью аккумуляторов и смогут развивать скорость до 320 км/ч. Кроме того, они оснащены шестью пропеллерами, что позволит, например, сократить поездку из аэропорта Аль-Мактум в Дубае до центра города с 45 до 10 минут.