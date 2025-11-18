Газета
В Дубае появится аэротакси к 2026 году

Ведомости

Американская компания Joby Aviation планирует запустить в Дубае сервис аэротакси уже в 2026 г., сообщает NBC News со ссылкой на представителей компании.

Joby Aviation стала первой компанией, совершившей испытательный полет электрического аэротакси в ОАЭ. Тест прошел в начале ноября. Сейчас разработка технологии продолжается на авиабазе Эдвардс в США и на площадках в Эмиратах.

Аэротакси приводятся в движение с помощью аккумуляторов и смогут развивать скорость до 320 км/ч. Кроме того, они оснащены шестью пропеллерами, что позволит, например, сократить поездку из аэропорта Аль-Мактум в Дубае до центра города с 45 до 10 минут.

Заказ будет оформляться через приложение Joby или Uber. При этом четко до точки прибытия аэротакси привозить не будет – пассажиры будут садиться и выходить на специально построенных ветродромах. До конечной точки пассажиров будут довозить автомобилями.

Стоимость одной поездки, по данным компании, будет сопоставима с тарифом Uber Black.

При этом Joby Aviation отмечает, что для оптимального графика полетов необходима установка зарядных станций на всех четырех планируемых площадках.

В июне президент США Дональд Трамп подписал указы, призванные ускорить развитие беспилотных технологий и создать программу тестирования летающих автомобилей в США. Однако некоторые авиаэксперты сомневаются, что подобные сервисы появятся в американских мегаполисах из-за высокой загруженности воздушного пространства и стоимости внедрения.

