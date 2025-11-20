Демоверсию онлайн-гонок на российских грузовиках протестировали 18 000 человек

В тестировании, которое длилось 4,5 дня, принял участие 17 931 человек. Они провели в игре более 25 000 часов. В демоверсии было представлено семь трасс и девять автомобилей. Игра представляет собой онлайн-гонку на российских грузовиках с трассами по реальным локациям России.