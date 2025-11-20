Газета
Демоверсию онлайн-гонок на российских грузовиках протестировали 18 000 человек

В демоверсию онлайн-гонок на российских грузовиках «Командиры бездорожья» сыграли почти 18 000 человек. Об этом рассказали в компании-разработчике Foxhound.

В тестировании, которое длилось 4,5 дня, принял участие 17 931 человек. Они провели в игре более 25 000 часов. В демоверсии было представлено семь трасс и девять автомобилей. Игра представляет собой онлайн-гонку на российских грузовиках с трассами по реальным локациям России.

Проект поддерживается АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) и правительством Мордовии. Заместитель генерального директора ИРИ Андрей Воронков заявил, что публичная демоверсия «Командиров бездорожья» стала первым шагом к релизу.

«Командиры бездорожья» – бесплатная игра, посвященная раллийным гонкам на грузовиках. Сейчас объявлено, что в игре будут локации Сочи, Мордовии, Алтая, Сахалина. Еще пять локаций пока не раскрываются. Релиз полной версии «Командиров бездорожья» запланирован на IV квартал 2026 г.

