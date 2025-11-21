Доля ИИ-сервисов превысила 50% в структуре выручки Cloud.ru в 2025 году
За девять месяцев года общая выручка Cloud.ru составила 56,1 млрд руб., в то время как за аналогичный период прошлого года общая выручка составила 34,5 млрд руб. При этом выручка Cloud.ru только от ИИ-направления за этот же период составила 30,3 млрд руб, достигнув доли в 54%. В 2024 г. выручка от ИИ-направления за девять месяцев достигла 16,7 млрд руб. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Cloud.ru.
Сloud.ru – провайдер облачных и ИИ-технологий. В мае 2022 г. компания вышла из бизнес-экосистемы Сбербанка и с 2023 г. работает под брендом Cloud.ru.
Положительную динамику выручки от ИИ генеральный директор компании Евгений Колбин связывает с ростом спроса на сервисы и инфраструктуру для работы с ИИ. В сентябре 2025 г. интенсивность потребления больших языковых моделей пользователями Cloud.ru вышла на показатели в 2 млрд токенов (наименьшая единица, на которую слово или фраза могут быть разбиты при обработке LLM) в сутки на одного пользователя, добавил представитель компании.
По данным отчета Globalscape 2025 венчурной компании Accel, суммарная выручка шести компаний-лидеров в области ИИ (Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta
Рынок ИИ-решений в России Kept в октябре 2025 г. оценила в размере около 300 млрд руб. Это в полтора раза больше по сравнению с предыдущим годом, когда затраты находились на уровне 200 млрд руб. Затраты на ИИ при этом в 2024 г. составили около 1,15 трлн руб., следует из исследования центра компетенций Национальной технологической инициативы на базе МФТИ по направлению «Искусственный интеллект» за октябрь 2025 г.