Доля ИИ-сервисов превысила 50% в структуре выручки Cloud.ru в 2025 году

За девять месяцев года общая выручка Cloud.ru составила 56,1 млрд руб., в то время как за аналогичный период прошлого года общая выручка составила 34,5 млрд руб. При этом выручка Cloud.ru только от ИИ-направления за этот же период составила 30,3 млрд руб, достигнув доли в 54%. В 2024 г. выручка от ИИ-направления за девять месяцев достигла 16,7 млрд руб. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Cloud.ru.