На космодроме Байконур собрали ракету «Союз-2.1а»
На Байконуре собрали ракету «Союз-2.1а», которая на следующей неделе отправит к Международной космической станции (МКС) корабль «Союз МС-28» с экипажем. Об этом сообщает Telegram-канал «Роскосмоса».
По данным госкорпорации, госкомиссия разрешила 24 ноября вывезти и установить ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» на стартовом комплексе.
Еще через несколько дней, 27 ноября, ракета отправит к МКС корабль «Союз МС-28» с экипажем. Старт назначен на 12.28 мск.
В составе экипажа космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь‑Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт Кристофер Уилльямс. Корабль доставит на МКС экипаж 74‑й долговременной экспедиции. Планируемая продолжительность работы на борту станции – 242 суток.
В сентябре глава госкорпорации Дмитрий Баканов заявил, что Россия планирует за десятилетие изготовить и запустить около 300 космических ракет – по 20–30 в год. По его словам, нацпроект «Развитие космической деятельности РФ» включает восемь федеральных проектов с четко прописанными целями.