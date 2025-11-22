Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

На космодроме Байконур собрали ракету «Союз-2.1а»

Ведомости

На Байконуре собрали ракету «Союз-2.1а», которая на следующей неделе отправит к Международной космической станции (МКС) корабль «Союз МС-28» с экипажем. Об этом сообщает Telegram-канал «Роскосмоса».

По данным госкорпорации, госкомиссия разрешила 24 ноября вывезти и установить ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» на стартовом комплексе.

Еще через несколько дней, 27 ноября, ракета отправит к МКС корабль «Союз МС-28» с экипажем. Старт назначен на 12.28 мск.

В составе экипажа космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь‑Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт Кристофер Уилльямс. Корабль доставит на МКС экипаж 74‑й долговременной экспедиции. Планируемая продолжительность работы на борту станции – 242 суток.

В сентябре глава госкорпорации Дмитрий Баканов заявил, что Россия планирует за десятилетие изготовить и запустить около 300 космических ракет – по 20–30 в год. По его словам, нацпроект «Развитие космической деятельности РФ» включает восемь федеральных проектов с четко прописанными целями.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь