На космодроме Байконур собрали ракету «Союз-2.1а»

В сентябре глава госкорпорации Дмитрий Баканов заявил, что Россия планирует за десятилетие изготовить и запустить около 300 космических ракет – по 20–30 в год. По его словам, нацпроект «Развитие космической деятельности РФ» включает восемь федеральных проектов с четко прописанными целями.