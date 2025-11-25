«Яндекс Карты» обучили ИИ давать детальные подсказки по маршруту

24 ноября «Ведомости. Технологии» писали, что российский бизнес активно внедряет ИИ-агенты в процессы, которые традиционно требовали человеческого участия. Алгоритмы справляются с обработкой документов, обслуживанием клиентов, прогнозированием продаж и оптимизацией логистических цепочек. Но ключевой вопрос заключается в определении границ между вспомогательным инструментом и полноценной заменой специалистов. Перспективы полной интеграции искусственного интеллекта в рабочие команды становятся предметом активного обсуждения среди как руководителей, так и рядовых сотрудников.