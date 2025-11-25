«Яндекс Карты» обучили ИИ давать детальные подсказки по маршруту
«Яндекс Карты» запустили масштабное обновление голосовых подсказок, которые теперь полностью работают на технологии искусственного интеллекта (ИИ). Обновленная функция доступна пользователям по всей территории России, сообщили в компании.
Голосовые подсказки на основе искусственного интеллекта детализируют направление движения. Система уточняет, куда именно повернуть – на конкретную улицу, по указателю или в направлении определенного съезда, что помогает водителям увереннее ориентироваться на незнакомых маршрутах.
Для обучения нейросети было организовано более 15 000 тестовых заездов, чтобы определять наиболее полезные подсказки и оптимальный момент для их подачи. Алгоритм постоянно дообучается с учетом изменений дорожной обстановки.
По словам руководителя сервиса Ирины Грачевой, нововведение поможет сократить потерю времени из-за пропущенных поворотов, которая сейчас достигает 15 минут на поездку. В будущем система станет более гибкой, реже сопровождая на знакомых маршрутах и добавляя новые ориентиры.
