В Госдуме назвали блокировку WhatsApp в России вопросом времени

Ведомости

Блокировка мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в России является вопросом времени, заявил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По его словам, регулярные сбои в работе показывают, что зарубежные площадки ведут себя с российскими пользователями как хотят. Он напомнил, что сервис «Сбой.рф» зафиксировал уже почти 1500 жалоб на работу WhatsApp по всей стране.

Немкин отметил, что Meta годами игнорирует требования российских регуляторов и отказывается работать по российским законам. Кроме того, за последние месяцы количество атак на пользователей WhatsApp увеличилось в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом, подчеркнул депутат. При этом компания даже не пытается противостоять мошенникам и исправлять сбои, добавил Немкин.

25 ноября, по данным сервиса Downdetector, жители Новосибирской области, Екатеринбурга и других городов Сибирского и Уральского федеральных округов столкнулись с проблемами при отправке и доставке сообщений в мессенджере WhatsApp.

