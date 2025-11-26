В Госдуме назвали блокировку WhatsApp в России вопросом времени

Немкин отметил, что Meta годами игнорирует требования российских регуляторов и отказывается работать по российским законам. Кроме того, за последние месяцы количество атак на пользователей WhatsApp увеличилось в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом, подчеркнул депутат. При этом компания даже не пытается противостоять мошенникам и исправлять сбои, добавил Немкин.