В 2025 году динамика ИТ-рынка в России замедлилась

Рост ИТ-рынка сдерживают нехватка и удорожание ускорителей и энергоемких стоек, а также необходимость перестройки старых систем, которые перенесли на новые платформы «как есть» – без необходимых изменений. Кроме того, усложняются законы и правила в работе с ИИ. Но использование стандартных решений и единых платформ переводит ИТ-вложения в устойчивые программы улучшений и делает бюджет компаний более предсказуемым.