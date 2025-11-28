В 2025 году динамика ИТ-рынка в России замедлилась
В 2025 г. динамика ИТ-рынка в России замедлилась, говорится в исследовании ИТ-холдинга Т1 (есть у «Ведомостей»). Она составляет около 3%.
По словам гендиректора Т1 Дмитрия Харитонова, замедление связано с переходом крупнейших ИТ-компаний с форсированных закупок и экстренных миграций к оптимизации уже внедренных решений. Они займутся стандартизацией архитектуры и интеграцией.
В 2026 г. холдинг прогнозирует более существенный рост рынка – в 10%. Приоритеты спроса сместятся в сторону прикладного программного обеспечения (ПО), облачных платформ и услуг сопровождения. Ключевой вклад даст также безопасность как архитектурный слой. Искусственный интеллект (ИИ) перейдет из пилотных проектов к производственным сценариям, таким как создание ассистентов, поиск знаний, аналитика.
Рост ИТ-рынка сдерживают нехватка и удорожание ускорителей и энергоемких стоек, а также необходимость перестройки старых систем, которые перенесли на новые платформы «как есть» – без необходимых изменений. Кроме того, усложняются законы и правила в работе с ИИ. Но использование стандартных решений и единых платформ переводит ИТ-вложения в устойчивые программы улучшений и делает бюджет компаний более предсказуемым.