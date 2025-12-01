Газета
Студенты создали более 50 сервисов для мессенджера Max

Ведомости

Более 50 прототипов чат-ботов и мини-приложений для мессенджера Max разработали студенты в ходе первого всероссийского хакатона. Финал соревнований состоялся в МГТУ им. Баумана при поддержке Минобрнауки, VK Education и самого мессенджера. Участие приняли свыше 2700 студентов из 286 вузов, а девять команд-победителей разделили призовой фонд в 3 млн руб. Об этом сообщил представитель компании.

Соревнования проходили по трем направлениям. В треке «Цифровизация» лучшим стал «Цифровой кампус» для объединения университетских сервисов. В социальном треке победил чат-бот для анализа состава продуктов по фото, а в направлении «Эффективность» – календарь для бронирования встреч с AI-помощником. Все финалисты создавали решения для реальных задач: от помощи абитуриентам и волонтерства до борьбы со стрессом и прокрастинацией.

Победители получили денежные призы от 200 000 до 500 000 руб., а также возможность доработать свои проекты при поддержке VK для масштабирования в экосистеме мессенджера Max, аудитория которого превышает 55 млн пользователей. Экспертное жюри, куда вошли представители органов власти и IT-компаний, отметило высокую практическую ценность и проработанность студенческих разработок.

Как отметил заместитель министра науки и высшего образования Андрей Омельчук, проекты студентов превращаются в востребованные сервисы, обогащающие цифровую экосистему страны. Замглавы VK по образовательным проектам Анна Степанова добавила, что участники продемонстрировали отличное понимание реальных потребностей как вузов, так и миллионов пользователей национального мессенджера.

