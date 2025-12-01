Студенты создали более 50 сервисов для мессенджера Max

Соревнования проходили по трем направлениям. В треке «Цифровизация» лучшим стал «Цифровой кампус» для объединения университетских сервисов. В социальном треке победил чат-бот для анализа состава продуктов по фото, а в направлении «Эффективность» – календарь для бронирования встреч с AI-помощником. Все финалисты создавали решения для реальных задач: от помощи абитуриентам и волонтерства до борьбы со стрессом и прокрастинацией.