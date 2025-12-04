Газета
Стартап дочери Билла Гейтса получил $30 млн на шопинг с ИИ

Дочь Билла Гейтса Фиби привлекла $30 млн для своего стартапа Phia, занимающегося применением искусственного интеллекта в онлайн-шопинге. После нового раунда финансирования оценка компании достигла $180 млн. Об этом свидетельствует презентация компании, с которой ознакомилось агентство Bloomberg.

Среди инвесторов и сторонников проекта – звездные имена: модель и бизнесвумен Хейли Бибер, глава клана Кардашян Крис Дженнер, бывший операционный директор Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Шерил Сандберг и основательница Spanx Сара Блейкли. Сам Билл Гейтс в проект не вкладывался, но публично его поддерживает.

Phia, который Фиби Гейтс основала вместе с Софией Кианни, разрабатывает поисковую систему на базе ИИ в виде приложения и расширения для браузера. Инструмент помогает пользователям находить товары, сравнивать цены и искать выгодные предложения. За восемь месяцев его скачали 750 000 раз.

