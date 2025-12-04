Стартап дочери Билла Гейтса получил $30 млн на шопинг с ИИ

Phia, который Фиби Гейтс основала вместе с Софией Кианни, разрабатывает поисковую систему на базе ИИ в виде приложения и расширения для браузера. Инструмент помогает пользователям находить товары, сравнивать цены и искать выгодные предложения. За восемь месяцев его скачали 750 000 раз.