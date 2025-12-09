Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

«Роскосмос»: на космодроме «Восточный» на 70% введен стартовый комплекс «Ангара»

Ведомости

На космодроме «Восточный» введено в эксплуатацию 70% стартового комплекса «Ангара», сообщили в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос». Оставшиеся сооружения планируется сдать до конца марта 2026 г.

В настоящий момент готов стартовый стол для ракет-носителей тяжелого класса семейства «Ангара». Его площадь составляет чуть больше 45 000 кв. м. В «Роскосмосе» заявили, что он один из самых современных и автоматизированных в мире. Проект стартового комплекса выполнен таким образом, что предполагает параллельное строительство, монтаж и испытания технологического оборудования.

Кроме стартового стола в эксплуатацию ввели еще 37 объектов: командный пункт, технологический блок кислорода и азота, хранилище кислорода и азота, площадка хранилища кислорода для заправки разгонного блока, укрытия для обслуживающего персонала, эвакуационные тоннели, заправочная эстакада, перрон взятия проб, молниеотводы, прожекторные мачты.

11 апреля 2024 г. состоялся первый запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» в Амурской области. Старт был осуществлен после двух переносов на одни сутки по техническим причинам. Это стало первым запуском тяжелой ракеты семейства «Ангара» с нового российского космодрома. До этого все пуски проводились с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

«Ангара-А5» – это трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса, которая является экологически чистой и не использует токсичные компоненты топлива. Это одно из ее ключевых преимуществ перед ракетой «Протон-М».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь