«Роскосмос»: на космодроме «Восточный» на 70% введен стартовый комплекс «Ангара»

11 апреля 2024 г. состоялся первый запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» в Амурской области. Старт был осуществлен после двух переносов на одни сутки по техническим причинам. Это стало первым запуском тяжелой ракеты семейства «Ангара» с нового российского космодрома. До этого все пуски проводились с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.