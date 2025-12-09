«Роскосмос»: на космодроме «Восточный» на 70% введен стартовый комплекс «Ангара»
На космодроме «Восточный» введено в эксплуатацию 70% стартового комплекса «Ангара», сообщили в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос». Оставшиеся сооружения планируется сдать до конца марта 2026 г.
В настоящий момент готов стартовый стол для ракет-носителей тяжелого класса семейства «Ангара». Его площадь составляет чуть больше 45 000 кв. м. В «Роскосмосе» заявили, что он один из самых современных и автоматизированных в мире. Проект стартового комплекса выполнен таким образом, что предполагает параллельное строительство, монтаж и испытания технологического оборудования.
Кроме стартового стола в эксплуатацию ввели еще 37 объектов: командный пункт, технологический блок кислорода и азота, хранилище кислорода и азота, площадка хранилища кислорода для заправки разгонного блока, укрытия для обслуживающего персонала, эвакуационные тоннели, заправочная эстакада, перрон взятия проб, молниеотводы, прожекторные мачты.
11 апреля 2024 г. состоялся первый запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» в Амурской области. Старт был осуществлен после двух переносов на одни сутки по техническим причинам. Это стало первым запуском тяжелой ракеты семейства «Ангара» с нового российского космодрома. До этого все пуски проводились с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.
«Ангара-А5» – это трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса, которая является экологически чистой и не использует токсичные компоненты топлива. Это одно из ее ключевых преимуществ перед ракетой «Протон-М».