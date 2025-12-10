В РФ разработали оборудование для микросхем топологических норм 65 нм

Шпак рассказал, что в 2024 г. на развитие программы планировалось выделить 43,3 млрд руб., но фактически было выделено лишь 23,7 млрд руб. В 2025 г. при плане в 40 млрд руб. реальные расходы составили 15,7 млрд руб. На 2026 г. запланировано 30 млрд руб., на 2027 и 2028 гг. – по 25 млрд руб. По данным замминистра, к концу 2025 г. отставание в реализации НИОКР достигнет более 60 проектов.