Главная / Технологии /

Nintendo потеряла $14 млрд на фоне ограничения поставок чипов памяти

Акции Nintendo упали на 4,7% до самого низкого уровня с мая на фоне опасений инвесторов, что резкий рост цен на ключевые компоненты, включая чипы памяти, ударит по прибыльности компании. Из-за этого за семь дней компания потеряла $14 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным аналитической компании TrendForce, цена на модули оперативной памяти на 12 гб в консоли Switch 2 выросла на 41% в текущем квартале. В то же время хранилище NAND на новой консоли также стало почти на 8% дороже.

Аналитик Pelham Smithers Associates Пелхам Смитерс рассказал Bloomberg, что рост цен на NAND начинает реально влиять на стоимость карт памяти. Поскольку встроенного хранилища в Switch 2 недостаточно, покупка дополнительной карты становится необходимостью для многих игроков. Это фактически увеличивает стоимость сторонних игр, например от Electronic Arts, примерно на $20, указал он.

Кроме того, инвесторы обеспокоены ранним началом скидок на новую консоль. Несмотря на рекордные продажи на старте, во время «Черной пятницы» комплект Switch 2 с игрой Mario Kart World предлагался со скидкой в $50. Это фактически делало игру бесплатной для покупателей, отмечает Bloomberg.

Nintendo – японская транснациональная корпорация, специализирующаяся на разработке видеоигр и игровых систем.

