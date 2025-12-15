На «Восточный» доставили аппараты «Аист-2Т» для съемки Земли

Аппараты «Аист-2Т» предназначены для стереоскопической съемки поверхности Земли и создания ее объемной модели. Спутники создадут цифровые модели местности и будут следить за чрезвычайными ситуациями. Запуск «Аистов» намечен на 2026 г.