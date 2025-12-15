Газета
На «Восточный» доставили аппараты «Аист-2Т» для съемки Земли

Ведомости

На космодром «Восточный» поставили два космических аппарата «Аист-2Т» №1 и № 2, сообщили в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

Аппараты доставил грузовой самолет Ил-76. После разгрузки контейнеры с «Аистами» и оборудованием перевезли на технический комплекс для подготовки к запуску.

11 декабря «Роскосмос» сообщал, что на космодроме «Восточный» собран «пакет» ракеты «Союз-2.1б» под запуск аппаратов «Аист-2Т». После сборки последуют пневмоиспытания двигательных установок и автономные испытания системы измерения ракеты.

Аппараты «Аист-2Т» предназначены для стереоскопической съемки поверхности Земли и создания ее объемной модели. Спутники создадут цифровые модели местности и будут следить за чрезвычайными ситуациями. Запуск «Аистов» намечен на 2026 г.

