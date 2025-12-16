F6: в 2025 году в публичный доступ попали более 760 млн строк с данными россиян

F6: в 2025 году в публичный доступ попали более 760 млн строк с данными россиянКомпания назвала главные тренды вымогателей, утечек и фишинга
В публичном доступе в 2025 г. оказалось более 760 млн строк с данными россиян. Это следует из предварительных итогов уходящего года, подведенных разработчиком технологий для борьбы с киберпреступностью F6.
Отмечается, что наряду с относительной стабилизацией количества и интенсивности атак на российские компании сохраняется рост числа АPT-групп (Advanced Persistent Threat – постоянная серьезная угроза), группировок вымогателей, финансово и политически мотивированных групп.
В 2025 г. аналитики Threat Intelligence F6 нашли в тематических Telegram-каналах и на андеграундных форумах 225 ранее не опубликованных украденных баз данных российских компаний. В прошлом году показатель равнялся 455. Кроме утечек в РФ, в открытом доступе было размещено 20 баз данных компаний из других стран СНГ, включая 10 утечек фирм в Белоруссии. Большая часть утечек – 187 из 225 – была опубликована в Telegram. Самым масштабным стал архив из 457 баз данных. В «группу риска» утечек данных в 2025 г. прежде всего попали ритейл и интернет-магазины, госсектор, профессиональные услуги, здравоохранение и информационные технологии.
Что касается кибератак, то в 2025 г. аналитики F6 выявили 27 прогосударственных групп, атакующих Россию и СНГ. Семь группировок были раскрыты впервые. Большинство из них приступили к атакам в прошлом году. В отчетном периоде была обнаружена активность свыше 20 финансово мотивированных группировок.
Кроме того, по данным экспертов Лаборатории цифровой криминалистики F6, в 2025 г. на 15% год к году увеличилось количество атак программ-вымогателей. В 15% таких инцидентов, связанных со средними и крупными предприятиями, целью киберпреступников был не выкуп, а разрушение инфраструктуры и максимальный ущерб жертве. Максимальная сумма первоначального выкупа, заявленная группировкой CyberSec’s в 2025 г., достигла 50 BTC (около 500 млн руб. на момент атаки). Это почти вдвое превышает значение прошлого года, когда рекорд по сумме запрошенного выкупа составил 240 млн руб.