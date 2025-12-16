F6: в 2025 году в публичный доступ попали более 760 млн строк с данными россиян

В 2025 г. аналитики Threat Intelligence F6 нашли в тематических Telegram-каналах и на андеграундных форумах 225 ранее не опубликованных украденных баз данных российских компаний. В прошлом году показатель равнялся 455. Кроме утечек в РФ, в открытом доступе было размещено 20 баз данных компаний из других стран СНГ, включая 10 утечек фирм в Белоруссии. Большая часть утечек – 187 из 225 – была опубликована в Telegram. Самым масштабным стал архив из 457 баз данных. В «группу риска» утечек данных в 2025 г. прежде всего попали ритейл и интернет-магазины, госсектор, профессиональные услуги, здравоохранение и информационные технологии.