YouTube начал блокировать каналы с ИИ-трейлерами к фильмам

Каналы были заменены стандартным сообщением о недоступности страницы. Ранее YouTube уже приостанавливал монетизацию на этих каналах после расследования Deadline о распространении фальшивых трейлеров с использованием генеративного ИИ, но затем восстановил ее после добавления пометок «фан-трейлер» и «пародия». Позже каналы снова убрали предупреждающие пометки, что привело к их окончательной блокировке за нарушение политики против спама и вводящих в заблуждение данных. Как выяснил Deadline, Screen Culture комбинировал официальные кадры с ИИ-изображениями, создавая трейлеры франшиз, которые вводили в заблуждение зрителей.