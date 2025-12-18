YouTube начал блокировать каналы с ИИ-трейлерами к фильмам
YouTube заблокировал два популярных канала, использовавших искусственный интеллект для создания фейковых трейлеров к фильмам. Платформа отключила каналы Screen Culture и KH Studio, которые вместе набрали более 2 млн подписчиков и свыше 1 млрд просмотров, пишет Deadline.
Каналы были заменены стандартным сообщением о недоступности страницы. Ранее YouTube уже приостанавливал монетизацию на этих каналах после расследования Deadline о распространении фальшивых трейлеров с использованием генеративного ИИ, но затем восстановил ее после добавления пометок «фан-трейлер» и «пародия». Позже каналы снова убрали предупреждающие пометки, что привело к их окончательной блокировке за нарушение политики против спама и вводящих в заблуждение данных. Как выяснил Deadline, Screen Culture комбинировал официальные кадры с ИИ-изображениями, создавая трейлеры франшиз, которые вводили в заблуждение зрителей.
Основатель Screen Culture Нихил П. Чаудхари признал, что его команда из дюжины редакторов эксплуатировала алгоритм YouTube, выпуская фальшивые трейлеры раньше официальных. Например, канал создал 23 версии трейлера для «Фантастической четверки», некоторые из которых опережали официальный трейлер в поисковой выдаче.
Исследование также показало, что несколько голливудских студий, включая Warner Bros Discovery и Sony, вместо защиты авторских прав тайно просили YouTube направлять им рекламные доходы от этих видео, утверждает Deadline. Disney направил Google письмо с требованием прекратить нарушение авторских прав «в массовом масштабе».