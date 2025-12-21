Газета
Главная / Технологии /

Инженер-паралимпик стала первым человеком в инвалидном кресле в космосе

Ведомости

Инженер из Германии Михаэла Бентауз, прикованная к инвалидному креслу, осуществила суборбитальный полет на корабле компании Blue Origin, став первым человеком с ограниченной подвижностью в космосе. Ее полет был организован бывшим исполнительным директором SpaceX Хансоми Кенигсманном, пишет The Associated Press.

Для путешествия Бентауз потребовалась минимальная адаптация корабля New Shepard, который изначально проектировался с учетом доступности. Она смогла самостоятельно переместиться в кресло с помощью специальной доски, а после посадки ей обеспечили быстрый доступ к инвалидной коляске. Ранее, участвуя в программе подготовки астронавтов ЕКА, Бентауз не считала космос реальной возможностью для себя после травмы.

Бентауз подчеркнула, что ее цель – сделать космос и Землю более доступными для людей с ограниченными возможностями. Ее частный полет, в котором также участвовали бизнесмены и инвесторы, стал 86-м пилотируемым запуском для Blue Origin.

