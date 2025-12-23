Южнокорейская ракета рухнула после запуска с космодрома в Бразилии
Первая южнокорейская коммерческая орбитальная ракета Hanbit-Nano потерпела крушение вскоре после старта с бразильского космодрома. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на компанию-оператора Innospace.
Причиной катастрофы стала неисправность, уточнили в компании. Ракета стартовала с космодрома Алькантара в 22:13 22 декабря (04:13 23 декабря мск) и упала через 30 секунд после запуска. Отмечается, что она разбилась в «безопасной зоне на земле». О пострадавших или повреждениях не сообщалось.
Ракета несла пять спутников, которые должны были быть выведены на низкую 300-километровую орбиту. В случае успеха Innospace стала бы первой частной южнокорейской компанией, которая вывела на орбиту спутник для клиента. По данным Yonhap, запуск откладывался три раза с первоначальной даты, назначенной на 22 ноября.