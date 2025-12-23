Южнокорейская ракета рухнула после запуска с космодрома в Бразилии

Ракета несла пять спутников, которые должны были быть выведены на низкую 300-километровую орбиту. В случае успеха Innospace стала бы первой частной южнокорейской компанией, которая вывела на орбиту спутник для клиента. По данным Yonhap, запуск откладывался три раза с первоначальной даты, назначенной на 22 ноября.