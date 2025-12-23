Китай запретит непристойный контент в частных чатах в мессенджерах

Речь идет о запрете пересылки откровенных материалов даже в частных чатах, в том числе в популярных мессенджерах и соцсетях, таких как WeChat. Китайские власти заявляют, что борьба с порнографией становится не только вопросом морали, но и предметом правового регулирования. Особый акцент в новых нормах сделан на защите несовершеннолетних.