Китай запретит непристойный контент в частных чатах в мессенджерах

Ведомости

Власти Китая намерены запретить распространение «непристойного» контента в личных онлайн-сообщениях и ужесточить наказание за распространение порнографических материалов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на новый законопроект. Он вступит в силу с 1 января 2026 г.

Речь идет о запрете пересылки откровенных материалов даже в частных чатах, в том числе в популярных мессенджерах и соцсетях, таких как WeChat. Китайские власти заявляют, что борьба с порнографией становится не только вопросом морали, но и предметом правового регулирования. Особый акцент в новых нормах сделан на защите несовершеннолетних.

Изменения предусматривают более жесткие санкции за распространение порнографического контента: нарушителям может грозить административное задержание на срок от 10 до 15 суток и штрафы до $700. Ранее максимальный размер штрафа составлял около $420. В отдельных случаях, особенно при вовлечении несовершеннолетних, наказание может быть значительно строже и включать длительные сроки лишения свободы.

Эксперты отмечают, что новые правила являются частью масштабной политики Пекина по усилению контроля над интернет-пространством. При этом правозащитники и исследователи цифровых свобод выражают обеспокоенность тем, что закон может быть применен чрезмерно широко и привести к вмешательству государства в частную переписку граждан.

Поводом для ужесточения регулирования, по данным издания, стал ряд громких скандалов, связанных с распространением интимных изображений без согласия женщин в онлайн-группах. Власти подчеркивают, что цель реформ – создание «чистого и безопасного цифрового пространства», но реакция пользователей в китайских соцсетях остается неоднозначной.

