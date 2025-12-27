«Ростелеком» утвердил стратегию развития до 2030 года

Как отметил Медведев, цели, ранее обозначенные в стратегии развития «Ростелекома» на 2021-2025 гг., были успешно реализованы раньше установленного срока. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, развитие компании за последние пять лет было успешным и динамичным.