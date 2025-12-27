Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

«Ростелеком» утвердил стратегию развития до 2030 года

Ведомости

Члены совета директоров 27 декабря утвердили стратегию развития ПАО «Ростелеком» на 2026–2030 гг. Об этом сообщили в компании.

На заседании, которое провел председатель совета директоров Дмитрий Медведев, также утвердили стратегию цифровой трансформации общества на аналогичный период и бизнес-план компании на 2026 г.

Как отметил Медведев, цели, ранее обозначенные в стратегии развития «Ростелекома» на 2021-2025 гг., были успешно реализованы раньше установленного срока. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, развитие компании за последние пять лет было успешным и динамичным.

Медведев подчеркнул, что «Ростелеком» стал одним из ключевых элементов цифрового суверенитета России. По его словам, годовая выручка в ближайшие годы должна превысить 1 трлн руб.

Детали, касающиеся новых стратегических целей компании, будут обнародованы для инвесторов и всех заинтересованных сторон в I квартале 2026 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её