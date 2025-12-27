«Ростелеком» утвердил стратегию развития до 2030 года
Члены совета директоров 27 декабря утвердили стратегию развития ПАО «Ростелеком» на 2026–2030 гг. Об этом сообщили в компании.
На заседании, которое провел председатель совета директоров Дмитрий Медведев, также утвердили стратегию цифровой трансформации общества на аналогичный период и бизнес-план компании на 2026 г.
Как отметил Медведев, цели, ранее обозначенные в стратегии развития «Ростелекома» на 2021-2025 гг., были успешно реализованы раньше установленного срока. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, развитие компании за последние пять лет было успешным и динамичным.
Медведев подчеркнул, что «Ростелеком» стал одним из ключевых элементов цифрового суверенитета России. По его словам, годовая выручка в ближайшие годы должна превысить 1 трлн руб.
Детали, касающиеся новых стратегических целей компании, будут обнародованы для инвесторов и всех заинтересованных сторон в I квартале 2026 г.