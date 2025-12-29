Т2 приобрел платформу для коммуникации с клиентами
Оператор связи Т2 (бывший «Теле2», принадлежит холдингу «Ростелеком»), купил разработчика сервиса для переписки с клиентами. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании.
Umnico создает платформу, которая собирает сообщения из мессенджеров, соцсетей, чатов и чат-ботов в одном окне. Через нее компании могут отвечать клиентам, распределять обращения между сотрудниками и подключать сервис к своим внутренним системам.
Сделка по приобретению 100% компании прошла в декабре 2025 г., а само решение направлено на расширение продуктового портфеля Т2 в сегменте b2b, сообщил представитель компании. Сумму сделки стороны не раскрывают.
Umnico (ООО «Омнитех») на 100% принадлежит Елене Матусевич с 2024 г., согласно СПАРК. Гендиректором компании выступает она же. Выручка компании за 2024 г., согласно СПАРК, составила 55 млн руб. Убыток компании в том же году составил 2,4 млн руб.
Выручка ООО «Т2 Мобайл» за 2024 г. составила 273 млрд руб., чистая прибыль — 33 млрд руб., согласно СПАРК.
В 2024 г. Т2 приобрел компании Yabbi, Redllama и Plazkart, которые занимаются рекламными технологиями, сообщал Forbes. В 2025 г. оператор связи запустил бренд в сфере информационной безопасности Safewall.