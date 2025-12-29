Т2 приобрел платформу для коммуникации с клиентами

Umnico (ООО «Омнитех») на 100% принадлежит Елене Матусевич с 2024 г., согласно СПАРК. Гендиректором компании выступает она же. Выручка компании за 2024 г., согласно СПАРК, составила 55 млн руб. Убыток компании в том же году составил 2,4 млн руб.