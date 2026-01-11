Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Соцсети в России оштрафовали на 160 млн рублей за отсутствие самоконтроля

Ведомости

В 2024-2025 гг. российские суды назначили соцсетям штрафы на сумму 162,8 млн руб за несоблюдение требований о самоконтроле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс‑службу Верховного суда РФ. Всего за двухлетний период суды вынесли 78  решений о штрафах.

С 21 февраля 2021 г. соцсети обязаны самостоятельно выявлять и удалять запрещенную законодательством информацию. С 1 сентября  2023  г. в КоАП появились две новые статьи: ст. 13.50 (неисполнение обязанностей владельцем соцсети) и ст. 19.7.10‑4 (невыполнение предписания Роскомнадзора о выявлении информации, схожей до степени смешения с ранее удаленной).

По ст. 13.50 в 2024  г. суды вынесли 51 решение (11 – в отношении юрлиц, 40 – в отношении граждан‑владельцев соцсетей) на 33,8  млн руб. За 11 месяцев 2025 г. было назначено 14  штрафов юрлицам на 77  млн руб. По ст. 19.7.10‑4 (невыявление дублей информации) в 2024  г. вынесли восемь  решений о штрафах юрлицам на 30  млн руб, а за 11 месяцев 2025  г. – пять  штрафов на 22  млн руб.

В 2024-2025 гг. суды рассмотрели дела в отношении Telegram, фотохостинга Pinterest, видеостримингового сервиса Twitch, мессенджера Discord, компании Google (за ролики на YouTube) и TikTok.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь