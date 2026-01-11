Соцсети в России оштрафовали на 160 млн рублей за отсутствие самоконтроля
В 2024-2025 гг. российские суды назначили соцсетям штрафы на сумму 162,8 млн руб за несоблюдение требований о самоконтроле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс‑службу Верховного суда РФ. Всего за двухлетний период суды вынесли 78 решений о штрафах.
С 21 февраля 2021 г. соцсети обязаны самостоятельно выявлять и удалять запрещенную законодательством информацию. С 1 сентября 2023 г. в КоАП появились две новые статьи: ст. 13.50 (неисполнение обязанностей владельцем соцсети) и ст. 19.7.10‑4 (невыполнение предписания Роскомнадзора о выявлении информации, схожей до степени смешения с ранее удаленной).
По ст. 13.50 в 2024 г. суды вынесли 51 решение (11 – в отношении юрлиц, 40 – в отношении граждан‑владельцев соцсетей) на 33,8 млн руб. За 11 месяцев 2025 г. было назначено 14 штрафов юрлицам на 77 млн руб. По ст. 19.7.10‑4 (невыявление дублей информации) в 2024 г. вынесли восемь решений о штрафах юрлицам на 30 млн руб, а за 11 месяцев 2025 г. – пять штрафов на 22 млн руб.
В 2024-2025 гг. суды рассмотрели дела в отношении Telegram, фотохостинга Pinterest, видеостримингового сервиса Twitch, мессенджера Discord, компании Google (за ролики на YouTube) и TikTok.