Соцсети в России оштрафовали на 160 млн рублей за отсутствие самоконтроля

По ст. 13.50 в 2024 г. суды вынесли 51 решение (11 – в отношении юрлиц, 40 – в отношении граждан‑владельцев соцсетей) на 33,8 млн руб. За 11 месяцев 2025 г. было назначено 14 штрафов юрлицам на 77 млн руб. По ст. 19.7.10‑4 (невыявление дублей информации) в 2024 г. вынесли восемь решений о штрафах юрлицам на 30 млн руб, а за 11 месяцев 2025 г. – пять штрафов на 22 млн руб.