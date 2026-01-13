Apple может повысить цены на подписки и сервисы для россиян
Apple планирует повысить цены на платные сервисы и подписки в России в ближайшие месяцы, а также изменить ценовую политику для сторонних приложений в российском App Store. Об этом сообщает портал iPhones со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, подорожание может затронуть все ключевые подписки Apple в российском регионе, включая iCloud+, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+, а также пакет Apple One. Кроме того, компания, вероятно, пересмотрит стандартные ценовые уровни в App Store – например, привычные для пользователей цены в 99 или 199 руб.
Как отмечает портал, одной из причин пересмотра цен стало повышение ставки НДС в России до 22% с 1 января. Это вынуждает зарубежные компании учитывать новые налоговые условия в конечной стоимости цифровых услуг. Вторым фактором источники называют подготовку Apple к запуску сервиса Apple Health с элементами искусственного интеллекта, часть функций которого будет платной. На фоне этого релиза компания якобы планирует скорректировать цены сразу в нескольких регионах, включая Россию.
По расчетам редакции iPhones, возможный рост цен может составить около 15–20%. В частности, стоимость Apple Music может увеличиться со 169 до примерно 199–209 руб., Apple TV+ – со 199 до 249 руб., а базовый тариф iCloud+ на 50 ГБ может вырасти с 59 до 69–79 руб. Аналогичный рост ожидается и по другим тарифам облачного хранилища.
Изменения могут коснуться и сторонних приложений: стандартные уровни цен в App Store, по оценке портала, могут вырасти с 99 до 119–129 руб., со 199 до 249 руб. и выше. В этом случае подорожание затронет не только новые покупки, но и уже оформленные подписки внутри приложений.
Официальных объявлений для пользователей Apple, как правило, не делает, но о повышении стоимости действующих подписок компания заранее уведомляет владельцев аккаунтов по электронной почте, отмечает издание.