Главная / Технологии /

Тайваньская TSMC наращивает затраты в 2026 году на фоне ИИ-бума

Ведомости

Рост ожидаемых капитальных затрат производителя чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) в 2026 г. показывает уверенность в «глобальном буме» искусственного интеллекта. Об этом пишет Bloomberg.

В текущем году TSMC ожидает, что капитальные затраты вырастут до $56 млрд – это на четверть больше, чем в 2025 г. Производитель также прогнозирует рост выручки почти на 30% в 2026 г.

Агентство указывает, что прогноз TSMC посылает «оптимистичный сигнал» в отношении стремительного роста разработок в области ИИ. Это может позволить развеять опасения по поводу устойчивости текущих инвестиций в центры обработки данных со стороны, например, Amazon и Meta Platforms (считается экстремистской в РФ, запрещена).

Чистая прибыль TSMC по итогам IV квартала 2025 г. выросла на 30% и составила $16 млрд (505,7 млрд тайваньских долларов). Выручка выросла на 21% до 1,05 трлн тайваньских долларов с 868,46 млрд тайваньских долларов по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. В пересчете на доллары США годовая выручка компании впервые превысила $100 млрд.

12 января Bloomberg писал, что администрация президента США Дональда Трамп близка к заключению торгового соглашения с Тайванем, в котором TSMC станет ключевым участником. Тайваньский производитель в рамках соглашения может построить больше предприятий по производству микросхем и расширить свои планы по инвестированию в США до $165 млрд.

