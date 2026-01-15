Wikipedia объявила о сделках по обучению ИИ с Microsoft, Meta и Amazon
Wikipedia объявила о заключениях сделок по обучению искусственного интеллекта (ИИ) с несколькими крупными технологическими компаниями, включая Microsoft, Meta
Представитель оператора онлайн-энциклопедии сообщил агентству, что также подписал контракт со стартапом в области ИИ Perplexity, французской Mistral AI и другими компаниями. Отмечается, что у Wikipedia уже есть соглашение с Google от Alphabet, которое было заключено в 2022 г.
Как пишет Reuters, контент Wikipedia играет ключевую роль в обучении моделей ИИ. По данным агентства, 65 млн статей на более чем 300 языках являются ключевой частью обучающих данных для генеративных ИИ-чат-ботов и помощников, разработанных техническими специалистами.
Wikipedia – многоязычная общедоступная интернет-энциклопедия со свободным контентом, поддержку и написание которой осуществляют добровольцы посредством открытого сотрудничества и с использованием программного обеспечения MediaWiki. Википедия является самым крупным справочником, а также самой полной энциклопедией из когда-либо создававшихся за всю историю человечества.