Главная / Технологии /

Wikipedia объявила о сделках по обучению ИИ с Microsoft, Meta и Amazon

Wikipedia объявила о заключениях сделок  по обучению искусственного интеллекта (ИИ) с несколькими крупными технологическими компаниями, включая Microsoft, Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Amazon. Это стало значительным шагом в способности компании монетизировать зависимость технологических компаний от своего контента, пишет Reuters со ссылкой на источник. 

Представитель оператора онлайн-энциклопедии сообщил агентству, что также подписал контракт со стартапом в области ИИ Perplexity, французской Mistral AI и другими компаниями. Отмечается, что у Wikipedia уже есть соглашение с Google от Alphabet, которое было заключено в 2022 г.

Как пишет Reuters, контент Wikipedia играет ключевую роль в обучении моделей ИИ. По данным агентства, 65 млн статей на более чем 300 языках являются ключевой частью обучающих данных для генеративных ИИ-чат-ботов и помощников, разработанных техническими специалистами.

Wikipedia – многоязычная общедоступная интернет-энциклопедия со свободным контентом, поддержку и написание которой осуществляют добровольцы посредством открытого сотрудничества и с использованием программного обеспечения MediaWiki. Википедия является самым крупным справочником, а также самой полной энциклопедией из когда-либо создававшихся за всю историю человечества.

