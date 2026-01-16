«Дикси» внедрила технологию подтверждения возраста через Мax во всех магазинах
Розничная сеть «Дикси» (в составе группы «Магнит») завершила внедрение технологии подтверждения возраста через мессенджер Max во всех магазинах, где кассовое оборудование поддерживает данную функцию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мессенджера.
Технология работает в 2700 магазинах «Дикси» – практически во всех торговых точках сети. Она доступна как на кассах самообслуживания, так и на обычных кассах.
Воспользоваться услугой могут пользователи Max, привязавшие профиль к «Госуслугам» и создавшие цифровой ID. При покупке товаров с возрастными ограничениями достаточно отсканировать QR-код цифрового ID на кассе самообслуживания или предоставить его для сканирования сотруднику на обычной кассе.
«Дикси» начала тестирование технологии в ноябре 2025 г. первоначально запустив ее на кассах самообслуживания в 14 магазинах Москвы и Санкт-Петербурга.
По словам директора по информационным технологиям «Дикси» Игоря Цвигуна, в будущем компания может использовать технологию для идентификации покупателей, чтобы предлагать им персональные промо и скидки.
В конце 2025 г. президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подтверждать возраст с помощью Max без предъявления паспорта. Применять Max для подтверждения возраста можно будет при покупке алкоголя, безалкогольных тонизирующих напитков, а также табака и никотинсодержащей продукции, кальянов и «устройств для потребления никотинсодержащей продукции». Использовать национальный мессенджер также можно при проверке сведений для удостоверения личности и установления возраста участника лотереи или лица, желающего поучаствовать в ней, а также при посещении зрелищного мероприятия.