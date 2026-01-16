«Дикси» внедрила технологию подтверждения возраста через Мax во всех магазинах

В конце 2025 г. президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подтверждать возраст с помощью Max без предъявления паспорта. Применять Max для подтверждения возраста можно будет при покупке алкоголя, безалкогольных тонизирующих напитков, а также табака и никотинсодержащей продукции, кальянов и «устройств для потребления никотинсодержащей продукции». Использовать национальный мессенджер также можно при проверке сведений для удостоверения личности и установления возраста участника лотереи или лица, желающего поучаствовать в ней, а также при посещении зрелищного мероприятия.