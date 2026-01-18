Guardian: первое видео черной дыры может появиться уже этой весной

«Кампания по съемке видео поистине революционна – не только потому, что она технически невероятно сложна, но и потому, что она ускорит нашу науку на порядок», – заявила профессор астрономии и экспериментальной философии в Кембриджском университете и сооснователь консорциума EHT Сера Маркофф. «Мы сможем лучше определить скорость вращения черной дыры и понять, как она запускает джеты, – это два основных нерешенных вопроса в нашей области», – добавила она.