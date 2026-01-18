Guardian: первое видео черной дыры может появиться уже этой весной
Астрономы из международного проекта «Телескоп горизонта событий» (EHT) в марте и апреле будут отслеживать огромную черную дыру в центре галактики Мессье-87, пишет The Guardian. Ученые попытаются запечатлеть вращающийся диск, очерчивающий край горизонта событий – точки, за которую не могут вырваться ни свет, ни материя.
«Кампания по съемке видео поистине революционна – не только потому, что она технически невероятно сложна, но и потому, что она ускорит нашу науку на порядок», – заявила профессор астрономии и экспериментальной философии в Кембриджском университете и сооснователь консорциума EHT Сера Маркофф. «Мы сможем лучше определить скорость вращения черной дыры и понять, как она запускает джеты, – это два основных нерешенных вопроса в нашей области», – добавила она.
Черные дыры, пояснила она, имеют репутацию «пугающих» объектов, но ученые все больше признают, что они могут быть ключом к пониманию того, как первые галактики возникли в ранней Вселенной и как они эволюционировали.
EHT – это глобальная сеть из 12 радиотелескопов, расположенных от Антарктиды до Испании и Кореи. В 2019 г. она представила первое изображение тени черной дыры. В марте и апреле, по мере вращения Земли, центральная черная дыра M87 будет попадать в поле зрения разных телескопов, что позволит получать полное изображение каждые три дня.