МТС стал предоставлять трейд-ин на смарт-часы и колонки
Пилотный проект по запуску услуги трейд-ин на смарт-часы и колонки в операторе связи МТС был запущен в ряде регионов страны в декабре 2025 г., рассказал «Ведомостям» генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов. Сейчас услуга доступна во всех регионах страны.
В категории умных колонок более 90% приходится на устройства от «Яндекса».
С 1 января по середину декабря 2025 г. на российском рынке смарт-часов и фитнес-трекеров было продано около 6 млн носимых устройств, что на 12,9% меньше, чем за тот же период прошлого года, писали «Ведомости» в декабре 2025 г.
В денежном выражении объем рынка составил около 4,3 млрд руб., также продемонстрировав снижение на 10,9% год к году.
Смарт-часы составляют около 82% от общего объема рынка носимых устройств, уточнял тогда представитель МТС.
На фоне падения рынка электронных устройств рост трейд-ин и восстановленных устройств станет одним из предопределяющих факторов для рынка 2026 г. и не исключено, что этот тренд сохранится до 2028 г., отмечал в январе 2025 г. гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.