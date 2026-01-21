На сайте ФНС России запустили новый сервис выбора кодов ОКВЭД

В данном сервисе реализована комплексная система подбора кодов видов деятельности, включая использование готовых наборов кодов ОКВЭД – «пакетных решений», разработанных Министерством экономического развития России совместно с отраслевыми федеральными органами исполнительной власти. Ресурс также может помочь, если возникают сложности с выбором основного кода ОКВЭД. Для этого пользователю необходимо указать прогнозируемые показатели по планируемым видам деятельности. Результат расчета будет представлен в виде инфографики, которая наглядно отобразит определение основного кода ОКВЭД в соответствии с иерархическим методом.