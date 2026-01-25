Bloomberg: заявления Meta о безопасности WhatsApp назвали недостоверными

Однако истцы настаивают, что эти заявления ложны. В иске указано, что Meta и WhatsApp на самом деле «хранят, анализируют и могут получить доступ практически ко всем якобы "частным" сообщениям пользователей». По их словам, содержание переписки доступно сотрудникам компании. Информация, как утверждается, стала достоянием общественности благодаря неким «осведомителям», чьи личности не раскрываются. На этом основании истцы обвиняют Meta и ее руководство в мошенничестве в глобальном масштабе.