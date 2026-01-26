Газета
Главная / Технологии /

Nvidia и Alphabet вложились в создание говорящих ИИ-аватаров для HR-процессов

Ведомости

Фонд Alphabet стал ведущим участником в раунде финансирования стартапа Synthesia, специализирующегося на искусственном интеллекте (ИИ). В нем также приняли участие инвесторы Nvidia, Accel, Hedosophia и Evantic Capital. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет агентство, Synthesia создает «цифровых людей для бизнеса» – программное обеспечение стартапа позволяет клиентам превращать письменные сценарии в презентации с реалистичными видеоаватарами. В будущем компания планирует предложить интерактивных аудиовизуальных «агентов» – аватаров, которые могут выходить за рамки сценария и вести диалог на определенные темы, начиная с обучения продажам и заканчивая подбором персонала. Для финансирования этой технологии Synthesia привлекла $200 млн при оценке компании в $4 млрд.

Исполнительный директор Synthesia Виктор Рипарбелли назвал новый продукт стартапа способом удовлетворить потребность компаний в «повышении квалификации» сотрудников с помощью автоматизации.

Сейчас Synthesia – один из ведущих стартапов, занимающихся внедрением генеративного ИИ в корпоративный сектор. Изначально компания планировала выйти на рынок потребительских медиа, производя рекламные ролики и фильмы с использованием ИИ. Но, по словам Рипарбелли, Synthesia отказалась от этих планов, сосредоточившись на «гораздо более широком рынке» корпоративных коммуникаций.

