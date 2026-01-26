Nvidia и Alphabet вложились в создание говорящих ИИ-аватаров для HR-процессов

Как пишет агентство, Synthesia создает «цифровых людей для бизнеса» – программное обеспечение стартапа позволяет клиентам превращать письменные сценарии в презентации с реалистичными видеоаватарами. В будущем компания планирует предложить интерактивных аудиовизуальных «агентов» – аватаров, которые могут выходить за рамки сценария и вести диалог на определенные темы, начиная с обучения продажам и заканчивая подбором персонала. Для финансирования этой технологии Synthesia привлекла $200 млн при оценке компании в $4 млрд.