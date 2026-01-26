Дуров указал на небезопасность WhatsApp
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что нельзя верить в безопасность мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) в 2026 г. из-за уязвимого шифрования. Об этом он написал в социальной сети Х.
«Нужно быть глупым, чтобы поверить в безопасность WhatsApp в 2026 г. Проанализировав, как WhatsApp реализует свое "шифрование", мы обнаружили множество векторов атак», – написал Дуров.
Так он прокомментировал новость, что международная группа истцов подала в суд на компанию Meta Platforms. Они утверждают, что владелец мессенджера может хранить, анализировать и получать доступ практически ко всей личной переписке пользователей.
В ноябре 2025 г. Роскомнадзор начал постепенную блокировку WhatsApp. В своем сообщении регулятор объяснил это нарушением российского законодательства. Мессенджер, по версии надзорного ведомства, используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против россиян.
WhatsApp ранее занимал первое место по месячной аудитории в стране, отмечали «Ведомости»: по данным Mediascope, в августе 2025 г. аудитория мессенджера составляла 97 млн пользователей. Его ежедневная аудитория – 82,1 млн человек.