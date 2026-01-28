Российские ИИ-модели заняли весь топ-6 в бенчмарке SLAVA

SLAVA, первая комплексная оценка моделей, включает 14 000 вопросов по истории, обществознанию, политологии, географии и национальной безопасности. Они взяты из официальных баз, разработанных для государственных экзаменов и проверочных работ. Особенность бенчмарка в том, чтобы учитывать чувствительность вопроса. ИИ должен различать, является ли тема спорной или это общепризнанный факт. Так, бенчмарк позволяет оценить не только фактологическую точность, но и соответствие ответов моделей национальным ценностям и мировоззренческим установкам.