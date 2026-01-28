В работе соцсети «В контакте» произошел масштабный сбой

28 января также произошел сбой в работе платформы hh.ru. За последний час, по состоянию на 14:49 мск, на проблемы в работе сайта пожаловались девять пользователей, за сутки – 459. Больше всего обращений поступило из Ленинградской области, Карелии (по 13%), Коми (9%), Санкт-Петербурга (7%) и Липецкой области (6%). Пользователи пожаловались на сбой в работе мобильного приложения – 62%, сайта – 23%, а также общий сбой – 10%.