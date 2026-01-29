Reuters: Китай планирует создать в космосе центры обработки данных для ИИ

Проект рассматривается на фоне аналогичных планов американской компании SpaceX. Ее основатель Илон Маск ранее заявлял, что SpaceX намерена использовать средства от запланированного IPO для создания орбитальных центров обработки данных на базе солнечной энергии, чтобы снизить нагрузку на наземную энергетическую инфраструктуру. Маск утверждал, что солнечные панели на орбите могут вырабатывать значительно больше энергии, чем аналогичные установки на Земле.