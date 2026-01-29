Reuters: Китай планирует создать в космосе центры обработки данных для ИИ
Китай в течение ближайших пяти лет планирует развернуть в космосе центры обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Reuters.
Как пишет издание, ведущий государственный космический подрядчик China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) включил создание орбитальной инфраструктуры для обработки данных в свой пятилетний план развития. Как отмечает государственный телеканал CCTV, речь идет о строительстве «инфраструктуры цифрового интеллекта космического класса гигаваттного уровня».
Планируемые космические центры обработки данных должны интегрировать облачные, периферийные и терминальные вычислительные возможности, обеспечивая совместную работу вычислительных мощностей, систем хранения и каналов передачи данных. Это позволит обрабатывать данные, поступающие с Земли, непосредственно на орбите.
Проект рассматривается на фоне аналогичных планов американской компании SpaceX. Ее основатель Илон Маск ранее заявлял, что SpaceX намерена использовать средства от запланированного IPO для создания орбитальных центров обработки данных на базе солнечной энергии, чтобы снизить нагрузку на наземную энергетическую инфраструктуру. Маск утверждал, что солнечные панели на орбите могут вырабатывать значительно больше энергии, чем аналогичные установки на Земле.
Как отмечает Reuters, Китай также рассчитывает перенести энергоемкие вычисления ИИ в космос, используя солнечные энергетические узлы гигаваттного класса и создав к 2030 г. промышленное «космическое облако». Эта концепция обозначена CASC как одно из ключевых направлений предстоящего 15-го пятилетнего плана экономического развития страны.
В то же время агентство указывает, что одним из основных вызовов для Пекина остается отсутствие полностью отработанной многоразовой ракеты-носителя. Возможность повторного использования ракет является ключевым фактором снижения стоимости запусков, что позволило SpaceX занять доминирующие позиции в сегменте спутников на низкой околоземной орбите.
По официальным данным, в 2025 г. Китай осуществил рекордные 93 космических запуска, чему способствовало развитие коммерческих стартапов в сфере космических полетов.