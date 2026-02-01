Газета
Главная / Технологии /

SpaceX хочет вывести на орбиту 1 млн спутников для ИИ

Ведомости

Компания SpaceX запросила разрешение на запуск до 1 млн спутников на орбиту Земли для реализации нового масштабного проекта Илона Маска по размещению космических дата-центров. Эти орбитальные вычислительные центры должны выполнять сложные задачи в области искусственного интеллекта, пишет агентство Bloomberg.

В заявке, поданной в Федеральную комиссию по связи, говорится, что создаваемая сеть необходима для удовлетворения «взрывного роста спроса на данные от ИИ». По мнению компании, этот шаг станет первым на пути к цивилизации второго уровня по шкале Кардашева, способной использовать всю энергию Солнца.

Система, которую планируется выводить на орбиту с помощью многоразовой ракеты Starship, должна стать более дешевой и экологичной альтернативой наземным дата-центрам. В космосе охлаждение будет происходить за счет радиационного излучения, что устранит потребность в больших объемах воды. Также снизится зависимость от аккумуляторов, поскольку энергию аппараты будут получать от Солнца.

Маск прокомментировал сообщения о заявке в своей социальной сети X, заявив: «Я думал, мы начнем с малого и будем наращивать». Спутники, которые будут общаться друг с другом через лазерные каналы связи, планируется разместить на высотах от 500 до 2000 км для почти постоянного доступа к солнечному свету.

Шкала Кардашева - гипотетическая система классификации уровней технологического развития цивилизаций, основанная на количестве энергии, которое они способны использовать для своих нужд. Была предложена советским радиоастрономом Николаем Кардашевым в 1964 г. Изначально шкала включала три типа цивилизаций. Цивилизация типа I использует всю доступную энергию своей планеты, включая солнечное излучение, ветер, воду и геотермальные источники. Цивилизация типа II способна использовать всю энергию своей звезды, например. Цивилизация типа III использует энергию целой галактики, управляя ресурсами звезд. Позднее шкала была расширена другими учеными и футурологами. Цивилизация типа IV способна использовать энергию всего доступного ей пространства-времени, то есть всей Вселенной. Цивилизация типа V выходит за пределы собственной Вселенной и может использовать энергию мультивселенной, включая параллельные реальности и различные измерения.

