SpaceX хочет вывести на орбиту 1 млн спутников для ИИ

Шкала Кардашева - гипотетическая система классификации уровней технологического развития цивилизаций, основанная на количестве энергии, которое они способны использовать для своих нужд. Была предложена советским радиоастрономом Николаем Кардашевым в 1964 г. Изначально шкала включала три типа цивилизаций. Цивилизация типа I использует всю доступную энергию своей планеты, включая солнечное излучение, ветер, воду и геотермальные источники. Цивилизация типа II способна использовать всю энергию своей звезды, например. Цивилизация типа III использует энергию целой галактики, управляя ресурсами звезд. Позднее шкала была расширена другими учеными и футурологами. Цивилизация типа IV способна использовать энергию всего доступного ей пространства-времени, то есть всей Вселенной. Цивилизация типа V выходит за пределы собственной Вселенной и может использовать энергию мультивселенной, включая параллельные реальности и различные измерения.