Три мощные вспышки зарегистрированы на Солнце 1 февраля
Утром 1 февраля на Солнце зарегистрировали три вспышки предпоследнего класса мощности, сообщили в Институте прикладной геофизики.
«1 февраля в 07:20 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N11E45) зарегистрирована вспышка M1.9 продолжительностью 27 минут, в 06:41 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N12E45) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 19 минут, в 05:05 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4366 (N11E47) зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 20 минут», – говорится в сообщении.
Как пояснили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, слом тренда стал неожиданностью. Казалось, Солнце погрузилось в глубокую депрессию на месяц или даже больше: к концу января пятна и корональные дыры почти исчезли, рентгеновское излучение ослабло в несколько раз, а индекс активности упал почти до нуля, породив даже споры о его обнулении. Такая картина полностью соответствовала состоянию истощения после мощнейшего январского всплеска и предсказуемого затяжного восстановления.