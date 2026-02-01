Три мощные вспышки зарегистрированы на Солнце 1 февраля

Как пояснили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, слом тренда стал неожиданностью. Казалось, Солнце погрузилось в глубокую депрессию на месяц или даже больше: к концу января пятна и корональные дыры почти исчезли, рентгеновское излучение ослабло в несколько раз, а индекс активности упал почти до нуля, породив даже споры о его обнулении. Такая картина полностью соответствовала состоянию истощения после мощнейшего январского всплеска и предсказуемого затяжного восстановления.