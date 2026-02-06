ФАС предложила закрепить критерии регулирования социальных сетей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила закрепить в законе о защите конкуренции специальные критерии регулирования для нетранзакционных цифровых платформ – социальных сетей, поисковых сервисов и видеохостингов. Об этом сообщил глава ФАС Максим Шаскольский.
По его словам, сейчас к таким платформам в полном объеме применяются общие нормы закона о защите конкуренции. Но, по аналогии с регулированием маркетплейсов, ФАС считает необходимым предусмотреть для них отдельные критерии, включая количество пользователей, долю совершаемых сделок и наличие сетевых эффектов.
Шаскольский отметил, что принятие соответствующих изменений уже предусмотрено Национальным планом развития конкуренции на 2026–2030 гг.
9 октября 2025 г. председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ФАС должна разработать к январю 2028 г. законопроекты по антимонопольному регулированию деятельности цифровых платформ.