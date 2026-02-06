Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

ФАС предложила закрепить критерии регулирования социальных сетей

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила закрепить в законе о защите конкуренции специальные критерии регулирования для нетранзакционных цифровых платформ – социальных сетей, поисковых сервисов и видеохостингов. Об этом сообщил глава ФАС Максим Шаскольский.

По его словам, сейчас к таким платформам в полном объеме применяются общие нормы закона о защите конкуренции. Но, по аналогии с регулированием маркетплейсов, ФАС считает необходимым предусмотреть для них отдельные критерии, включая количество пользователей, долю совершаемых сделок и наличие сетевых эффектов.

Шаскольский отметил, что принятие соответствующих изменений уже предусмотрено Национальным планом развития конкуренции на 2026–2030 гг.

9 октября 2025 г. председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ФАС должна разработать к январю 2028 г. законопроекты по антимонопольному регулированию деятельности цифровых платформ.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте