Астронавты NASA будут использовать iPhone для съемки Луны

Ведомости

Астронавты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) будут использовать iPhone для съемки Луны и передачи ее изображений. Об этом пишет Bloomberg. Смартфоны космонавтам будет предоставлять сама компания NASA.

Экипаж американской космической компании будет выполнять облет Луны в рамках программы Artemis.

Представители NASA отметили, что в будущем могут использоваться и другие устройства, но на данный момент выбор остановлен на последних моделях iPhone.

Отмечается, что NASA редко использует серийные коммерческие продукты в космосе, обычно проводя длительное тестирование оборудования. Как сообщает Bloomberg, это решение демонстрирует новый подход администрации США, который направлен на сокращение бюрократии и активное использование технологий частного сектора для ускорения работы NASA.

