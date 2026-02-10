Российский ИИ будет выявлять скрывающиеся от весогабаритного контроля фуры

Нейросеть анализирует видеопоток с камер, установленных на трассах, и за несколько минут идентифицирует фуры с закрытыми госномерами. По действующим правилам допустимая масса грузовых автомобилей на дорогах общего пользования варьируется от 18 до 38 т в зависимости от типа транспорта. Превышение этих норм создает риски из-за перегруза оси машины, что может привести к крену и ускоряет разрушение дорожного полотна. За нарушения предусмотрены серьезные административные санкции, вплоть до лишения водительских прав.