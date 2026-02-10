Российский ИИ будет выявлять скрывающиеся от весогабаритного контроля фуры
NtechLab, технологический партнер госкорпорации «Ростех», разработала нейросеть, способную выявлять грузовики, скрывающие номера при проезде пунктов весогабаритного контроля. Система уже проходит тестирование в Кировской области, говорится в сообщении компании.
Решение призвано усилить борьбу с нарушениями, повысить безопасность дорожного движения и снизить износ дорожного покрытия.
Нейросеть анализирует видеопоток с камер, установленных на трассах, и за несколько минут идентифицирует фуры с закрытыми госномерами. По действующим правилам допустимая масса грузовых автомобилей на дорогах общего пользования варьируется от 18 до 38 т в зависимости от типа транспорта. Превышение этих норм создает риски из-за перегруза оси машины, что может привести к крену и ускоряет разрушение дорожного полотна. За нарушения предусмотрены серьезные административные санкции, вплоть до лишения водительских прав.
По словам гендиректора NtechLab Алексея Паламарчука, NtechLab повысит безопасность дорог, поможет дольше сохранить качество дорожного полотна и сделает уход от штрафов фактически невозможным. В течение 2026 г. планируется внедрить систему в нескольких регионах России.
7 января «Ведомости. Северо-Запад» писали, что власти Ленинградской области в пилотном режиме запустили систему ИИ для раскрытия номеров грузовиков при весогабаритном контроле на региональных трассах. Модуль раскрытия государственных регистрационных знаков был запущен в пилотном режиме на одном из постов весогабаритного контроля. Система анализирует изображения автомобилей со скрытыми номерами, сравнивая их с теми, которые уже находятся в базе данных.