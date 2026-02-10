Григоренко сообщил об обсуждении планов внедрения ИИ в систему госуправления
В России обсуждается возможность внедрения технологий искусственного интеллекта в систему государственного управления. Об этом заявил вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко на пленарной сессии первого Международного конгресса госуправления.
По его словам, все сейчас понимают, что мы живем в цифровую эпоху, не обращать на это внимания нельзя.
«Мы сейчас действительно на полном серьезе обсуждаем внедрение искусственного интеллекта в систему госуправления. У нас много успешных практик», – сказал Григоренко.
9 февраля вице-премьер также подвел итоги цифровизации ведомств за 2025 г. Он сообщил, что все министерства и ведомства реализовали собственные программы цифровой трансформации – всего запустили 61 ИТ-программу. В результате расширился перечень государственных услуг, доступных в электронном виде, а управленческие решения стали чаще приниматься на основе анализа данных.
Отдельное внимание в 2025 г. уделялось внедрению технологий искусственного интеллекта в работу ведомств и повышению защищенности информационных систем. По словам Григоренко, удалось достичь около 90% запланированных эффектов от цифровизации. Все они вошли в новый реестр ИТ-расходов.
Он также сообщал о пересмотре подхода к финансированию цифровизации. «Деньги не выделяем в случае, если не объясняется и не доказан эффект от цифровизации. Как итог, все «цифровые» деньги мы привязали не просто к ИТ-решениям и мероприятиям, а к конкретным эффектам», – заявлял вице-премьер.