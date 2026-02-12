Газета
Главная / Технологии /

Нейросеть пришлось отучать от мата после общения с клиентами компании ЖКХ

Ведомости

Разработчикам отечественного голосового робота для управляющих компаний в ЖКХ пришлось обучать нейросеть заново, поскольку робот освоил русский мат. Об этом ТАСС рассказал президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) Михаил Викторов на Сибирском строительном форуме.

«Как это говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Поэтому эту коллизию, конечно, пришлось устранять. Но тем менее это показатели активной работы с нашими гражданами», – добавил он.

По словам Викторова, голосовые роботы позволяют значительно сократить штат кол-центров управляющих компаний. Он отметил, что сейчас вместо 20 человек достаточно двух-трех, поскольку нейросеть берет на себя 80-90% всех обращений.

Викторов также добавил, что 80% обращений удовлетворяются ответом голосового помощника. При этом он отметил, что бывают и нетипичные ситуации, когда люди разгневаны или столкнулись с аварийной ситуацией.

