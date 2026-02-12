Горелкин: планов по блокировке Google нет
Потенциальная блокировка Google повлечет комплекс негативных эффектов – прежде всего, проблемы с работоспособностью операционной системы Android, которая установлена на 60% всех смартфонов россиян. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что отказ от сервисов Google должен быть постепенным. По его мнению, необходимо создать законодательные условия для плавного перехода на отечественные решения.
«Что до громких заявлений о блокировке – таких планов на самом деле нет: специально уточнил это в контролирующих органах», – добавил Горелкин.
Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в эфире радиостанции «Говорит Москва» 12 февраля заявил, что Роскомнадзор может заблокировать Google после возвращения компании в Россию.