Эксперты OpenAI и Anthropic предупредили о рисках ускоренного развития ИИ

Axios отмечает, что последние версии моделей, включая ChatGPT и Claude, становятся значительно мощнее и способны самостоятельно создавать и совершенствовать сложные продукты. В частности, сообщается, что одна из новых моделей OpenAI участвовала в собственном обучении, а инструменты Anthropic продемонстрировали способность к автономному развитию.