Китайская ByteDance разработала ИИ‑модель для генерации видео

Seedance 2.0 способна выстраивать связную сюжетную линию, создавать реалистичные закадровые голоса и фоновые звуки, а также генерировать сложные действия персонажей. Новый инструмент ByteDance конкурирует с Sora и Veo – моделями OpenAI и Google, которые также умеют создавать кино по тексту. При этом пока модель ограничена созданием 15-секундных роликов, в то время как конкурирующая разработка OpenAI Sora позволяет создавать видео до 25 секунд для подписчиков Pro.