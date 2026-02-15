Китайская ByteDance разработала ИИ‑модель для генерации видео
Материнская структура для TikTok, пекинская ByteDance, разработала модель искусственного интеллекта для создания видео, которая способна по текстовому запросу генерировать ролики с сюжетной линией, сменой сцен и реалистичными персонажами. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Разработка уже вызвала ажиотаж в Китае и обеспокоенность в Голливуде из-за возможных нарушений авторских прав.
Новая модель Seedance 2.0 доступна пользователям китайской версии популярного видеоредактора CapCut – Jianying. В ближайшее время доступ к ней получат и глобальные пользователи CapCut, который насчитывает 642 млн ежемесячных активных пользователей по всему миру.
«Китайские визуальные модели очень и очень конкурентоспособны», – отметил разработчик Стив Лонг, участвовавший в бета-тестировании продуктов Google и ByteDance.
Seedance 2.0 способна выстраивать связную сюжетную линию, создавать реалистичные закадровые голоса и фоновые звуки, а также генерировать сложные действия персонажей. Новый инструмент ByteDance конкурирует с Sora и Veo – моделями OpenAI и Google, которые также умеют создавать кино по тексту. При этом пока модель ограничена созданием 15-секундных роликов, в то время как конкурирующая разработка OpenAI Sora позволяет создавать видео до 25 секунд для подписчиков Pro.
«Создание раскадровки долгое время считалось той областью, где действительно блистали человеческое мышление и инновации. Теперь доказано, что ИИ может заменить это», – заявил Лю Ижань, кинорежиссер из Ханчжоу, тестировавший новую модель.
Однако разработка столкнулась и с критикой. Кинематографист Тим Пан, основатель популярного китайского техноканала MediaStorm, обнаружил, что модель ByteDance создала аудио, почти идентичное его голосу, на основе всего одной фотографии, хотя он не предоставлял образцов голоса. После его обращения компания приостановила функцию создания цифровых аватаров на основе реальных людей и заявила о внесении изменений.
Ассоциация кинокомпаний Motion Picture Association, представляющая крупнейшие голливудские студии, обвинила ByteDance в использовании охраняемых авторским правом произведений «в массовом масштабе» без разрешения.